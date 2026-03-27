きょうの山形県内は午後から次第に青空が広がりました。 【写真を見る】色鮮やかな紅梅と白梅湯田川温泉梅林公園の梅が見ごろ（山形・鶴岡市） 梅の名所、鶴岡市の湯田川温泉梅林公園の梅が見ごろを迎えています。 梅の名所として知られる鶴岡市の湯田川温泉梅林公園です。色鮮やかな紅梅と白梅が今見ごろを迎えています。 およそ３００本の梅の木が植えられていて、例年通り、今月初めごろから咲き始めたということです。