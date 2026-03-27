BSフジは3月27日、「BSフジ4K」放送について、2027年1月24日以降の衛星基幹放送業務認定の更新を行なわないことを取締役会で決議し、放送を終了することを正式発表した。放送終了日は、決定次第改めてアナウンスされる。 同社は2018年12月に「BSフジ4K」放送を開始し、高精細映像を活かした多彩なコンテンツを放送してきた。 しかし、近年はインターネット配信の急速な拡大などにより視聴環境が大きく変化し、4K放送