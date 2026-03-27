電子書籍販売サービス「ebookjapan」がLINEヤフー株式会社が運営する「Yahoo!ネット募金」と共同で「熊本復興支援・防災支援への寄付で30％OFFクーポンがもらえる」施策を3月25日（水）から実施する。 新時代の令嬢ストーリーが頂点にebookjapanマンガ大賞2026 「ebookjapan」は日本最大級のインターネット募金サービス「Yahoo!ネット募金」と共同で、熊本地震から10年を迎える