Bialystocksが、テレビ朝日系報道番組『サタデーステーション』のテーマ曲として新曲「一瞬」を書き下ろしたことを発表した。なお、報道番組のテーマ曲を手掛けるのは今回が初となる。3月28日の放送から楽曲がオンエアされ、リリース情報などの詳細は追って発表になる予定だ。◆◆◆◾️Bialystocks コメント「ニュースな週末、みつける土曜」「立ち止まって、再発見」「ニュースを丁寧に、そして鋭