Bialystocksが、テレビ朝日系報道番組『サタデーステーション』のテーマ曲として新曲「一瞬」を書き下ろしたことを発表した。なお、報道番組のテーマ曲を手掛けるのは今回が初となる。

3月28日の放送から楽曲がオンエアされ、リリース情報などの詳細は追って発表になる予定だ。

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◾️Bialystocks コメント

「ニュースな週末、みつける土曜」「立ち止まって、再発見」「ニュースを丁寧に、そして鋭く」--歴代の番組キャッチフレーズにも移り変わりが見えるように、嘘みたいな現実がめまぐるしく天気のようにうつろう世の中で、この曲が一瞬でも、安らぎある週末に貢献できたらうれしいです

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◾️滑川親吾プロデューサー（テレビ朝日）コメント

サタデーステーションはこの春、番組スタートから節目の10年目に入ります。この記念すべきタイミングでBialystocksさんにテーマ曲を書き下ろして頂けたことを心より感謝いたします。そのメロディーは新しくもどこか懐かしく、心に響く歌声はあらゆる世代の視聴者にご納得いただける楽曲ではないでしょうか。番組のOP映像も曲に合わせてリニューアルします。新テーマ曲「一瞬」ご期待ください！

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なおBialystocksは、7月15日に自身初となる日本武道館公演を開催予定で、チケットは先行販売時点でソールドアウトしている。

◾️「一瞬」

※テレビ朝日『サタデーステーション』テーマ曲 ▼番組情報

テレビ朝日系 全国24局ネット

毎週土曜 20:54〜

「サタデーステーション」

https://www.tv-asahi.co.jp/sat-st/

◾️フジテレビ系ドラマ『ラムネモンキー』オリジナルサウンドトラック

発売日：2026年3月4日（水） PCCR-00803 / 2,970円（税込）

配信：https://bialystocks.lnk.to/RAMUNEMONKEY.OST ▼CD収録曲

01.ラムネモンキーのテーマ

02.不確かな記憶

03.赤松

04.不穏な真実

05.遭遇

06.マチルダ

07.活気ある街

08.サスペンス

09.何かが見てる

10.蘇る事実

11.闘い

12.仄かな思い

13.遊具

14.大人の日常

15.丹辺市

16.チェンソー

17.予感

18.新たな出会い

19.何か起こるかも

20.葛藤

21.ラムネモンキーのテーマ - Acoustic

22.愉快

23.陽だまり

24.仲間

25.赤松 - Piano Solo

26.モンキーアイランド ※ストリーミング配信 追加収録曲

27.怖さ

28.他愛の無い会話

29.放課後

30.エェ

31.奮起

32.じゃこ天

33.疑念

34.おじさん達 ▼主題歌「Everyday」情報

2026年2月12日（木）リリース

配信：https://bialystocks.lnk.to/Everyday

◾️＜Bialystocks 単独公演 於:日本武道館＞ 2026年7月15日（水） 東京・日本武道館

開場 17:30 / 開演18:30 ▼チケット情報

座席/ 料金：指定席 9,500円（税込）/ 2F後方指定席 8,800円（税込）

※全席完売

※各種「指定席」エリアの一部を「注釈付き指定席」として後日販売する可能性がございます 企画・制作：IRORI Records / PONY CANYON

お問い合わせ：DISK GARAGE 問合せフォーム（https://info.diskgarage.com/）

特設サイト：https://bialystocks.com/budokan/