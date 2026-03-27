とちぎテレビ 宇都宮市の佐藤栄一市長は２６日の定例会見で市独自に設置する児童相談所の基本計画を２６日付で策定したと発表しました。 宇都宮市が独自に設置する児童相談所の基本計画では「妊娠・出産から子育て、社会への自立まで子どもや保護者、家庭などに対する切れ目のない一貫した支援を行う施設」を目指しています。 児童相談所の建設予定地は宇都宮市中戸祭一丁目の国立病院機構栃木医療センターの 敷地内