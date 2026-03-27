このほど最終回を迎えたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」のモデル、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の世界を紹介する特別展「小泉八雲―怪談とフォークロリストのまなざし―」が大阪歴史博物館（大阪市中央区）で4月11日（土）から開幕する。代表作「怪談」などで知られる八雲の文学と民俗研究の両面に光を当て、日本文化を見つめた異邦人の視点を約150件の資料から読み解く。6月8日（月）まで。大阪歴史博物館（大阪市中央区）