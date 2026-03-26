ボートレース津の「BTS養老開設9周年記念よーたんカップ」は、26日に予選競走3日目が行われた。益田啓司（46＝福岡）は、前半5Rでイン逃げを決めると、続く後半11Rの予選特賞は5コースから捲り差し3日目連勝とした。これで5戦して3勝オール3連対、得点率は9.20で3位につけている。「（展開が向いて）ラッキーでした。3日目は体感がめっちゃ重い。2日目の押し感がなくなっていたし、成績ほどは良くないです。ちょっと何かしな