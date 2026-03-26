2人の男の子を育てる母親で歌手の浜崎あゆみ（47）が、25日Instagramのストーリーズを更新。約2年半ぶりにコンビニを訪れた様子を公開した。【映像】コンビニでの浜崎あゆみや2人の息子（複数カット）息子たちと着物姿で写る親子ショットなど、プライベートショットをInstagramで発信してきた浜崎。2023年10月29日の投稿では、「数年ぶりのコンビニだったから記念にフィードに残しておこうっ」と、コンビニで子ども向け絵本を