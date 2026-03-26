俳優の桐谷美玲（36）が25日、Instagramを更新。自宅のリビングでくつろぐ愛犬の様子を公開し、注目を集めている。【映像】桐谷美玲の自宅や愛犬（複数カット）これまでもプライベートの様子をInstagramで発信してきた桐谷。2023年の大晦日には「大掃除が終わっていないところは、スタンプで隠しちゃえスタイルで」とコメントし、リビングで年越しそばを食べている様子を投稿。その他にも、子どもと一緒に飾り付けしたクリスマ