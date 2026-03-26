25年11月のミラン戦で左手中指と舟状骨（手首付近）を骨折したGK鈴木彩艶（パルマ）は４か月のリハビリ期間を経て今年３月13日のトリノ戦で戦列復帰。続くクレモネーゼ戦の出場を経て今回の代表活動に参加したが、「まだ完治していない」と現状を告白した。復帰後のセリエAでハイパフォーマンスを披露できていないが、それでも本人は至ってポジティブだ。「痛みと付き合いながらやらないといけない部分があるとはいえ、復帰で