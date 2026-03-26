現役自衛官が中国大使館に侵入──。衝撃的なニュースは、高市首相の不用意な「存立危機事態」発言で日中関係が悪化する中で、中国側に格好の攻撃材料を与えてしまった。【もっと読む】30代エリート自衛官の学歴詐称がバレたきっかけとお粗末すぎた学位記事件は24日発生。東京都港区の中国大使館の敷地内に男が侵入し、建造物侵入容疑で警視庁に逮捕された。陸上自衛隊えびの駐屯地（宮崎県）の3等陸尉、村田晃大容疑者（23）