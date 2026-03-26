お笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴（37）が25日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・27）に出演。苦手な番組企画について語った。この日は「苦手仕事克服会」と題し、芸能界で“実は苦手”と感じる仕事についてトーク。福田は「恋愛を掘られる番組」が苦手だと明かした。「恋愛の話に苦手意識があるから、何か振られたときにテンプレで大きく答えるせいで、どんどん肉食女子みたいになってって