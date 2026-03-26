取手競輪場のF1は最終日を迎える。2日目6Rは初手から石井寛子の後ろにつけた地元の荒川ひかり（31＝茨城）が石井の仕掛けに乗って2着。右腓骨（ひこつ）のプレート除去手術後初の実戦で見事に決勝進出を決めた「取りあえず安心しました。地元の声援と車番のおかげ。大きな2着です」と素直に喜んだ。「脚は限界という感じではなかったし、状態はこれから良くなるかな。前日よりも思い出した感じがあったし、地元の決勝に乗