コカ・コーラ ボトラーズジャパンは3月25日、東京都中野区と連携して進める「ミューラルアート自動販売機プロジェクト」を発表し、中川翔子さんがラッピングデザインを手がけたオリジナル自動販売機をお披露目した。自動販売機の売上の一部は「中野区子ども・若者文化芸術振興基金」に寄付される。今回の取り組みは、中野区が街中に遊び心あふれる文化芸術を広げようと進めているミューラルプロジェクトの一環。中野区とコカ・コー