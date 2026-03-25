ジェノバ（5570、東証グロース）。高精度な位置情報配信サービスを展開。測量分野など中心（会社四季報特色欄）。上場:2023年4月18日。【こちらも】ヒューマンHDは着実な収益街道を歩む上場後初決算の23年9月期「3.8％増収、8.2％営業増益、4円配」以降、文字通りの順調な収益動向。「4.9％増収、6.7％増益、5円配」-「8.0％増収、11.4％増益、6円配」。今26年9月期は「4.8％増収（14億3300万円）、0.7％増益（7億7900万円）、