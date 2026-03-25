クレジットカードのタッチ決済に対応した自動改札機。ＩＣカードと同様にカードをかざして通過する＝２５日、東急線渋谷駅関東の私鉄など１１の鉄道事業者は２５日、クレジットカードによるタッチ決済の相互利用を開始した。専用の自動改札機にタッチして乗車しカード会社を通じて後払いする仕組みで、現金のチャージは不要。インバウンド（訪日客）などを想定し、手持ちのカードが使える簡便さでキャッシュレス化を促進する。