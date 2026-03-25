現地時間の2026年3月23日にAWSのヘルスダッシュボードが更新され、中東(バーレーン)リージョンのステータスが「Disrupted(混乱)」に変更されました。AWSの担当者はロイターに対して「当該地域で発生しているドローン攻撃」が原因だと説明しています。Service health - Mar 25, 2026 | AWS Health Dashboard | Globalhttps://health.aws.amazon.com/health/statusExclusive: Amazon says AWS' Bahrain region 'disrupted' following