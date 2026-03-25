俳優の瀬戸康史（37）が24日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。妹で女優の瀬戸さおり（36）の結婚への本音を吐露した。この日は兄妹で番組出演。2人は29日開幕の舞台「サボテンの微笑み」で兄妹初共演する。康史は17歳で上京してしまったため、東京に住んで20年ほど。そこで実家を出てしまったこともあり、「17歳の時のあなたの記憶でちょっと止まっているとこある。普通の兄弟とちょっと違