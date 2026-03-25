2026年3月11日、iPhone 16eの後継モデルiPhone 17eが発売になった。家電量販店・ネットショップの実売データを集計する「BCNランキング」を用い、iPhone 16eとiPhone 17eの初速を比較した。iPhone 16eの発売初日の販売数を「1.00」として算出している。なお、発売から10日間での比較では、土日祝日の日数が異なるため、便宜上11日での比較とした。iPhone 16eは、'25/2/28（金）に発売され、直後の土日に販売台数を積み上げた。