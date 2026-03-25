イギリスを拠点とする半導体企業のArmが、次世代のAIインフラストラクチャを支える新クラスの製品として「Arm AGI CPU」を2026年3月24日に発表しました。これはIPライセンスやコンピュートサブシステム(CSS)の提供を行ってきたArmが35年以上の歴史の中で初めて自社設計の完成品シリコン製品を直接提供するものであり、Arm Neoverseプラットフォームを基盤にした新たなデータセンター向けシリコン製品ラインの第1弾と位置づけられて