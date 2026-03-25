お笑いコンビ「トム・ブラウン」が25日、日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）に生出演。この日放送の「有吉の壁」（水曜後7・00）2時間生放送スペシャルで、出演者の誰かが結婚を発表することを明かした。布川ひろきは「なんと今夜、出演者の誰かが結婚を発表します！」とサプライズを予告した。「一体誰なんでしょうかねー？」とニヤリ。同局の水卜麻美アナウンサーは「誰なんだろう！？」と興味津々だった。SNSでは「有