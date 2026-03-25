広島東洋カープは２５日、３ 月 ２８ 日（土）対中日ドラゴンズ戦で広島県出身の俳優・藤粼 ゆみあさんによる始球式を行うと発表した。藤粼ゆみあさんは２００８年生まれ、広島県出身。Netflix『パレード』で俳優デビュー。『最高の教師 1 年後、私は生徒に■された』で連続ドラマ初出演。その後、第１０２回全国高校サッカー選手権大会１９代目応援マネージャーを務めた。現在