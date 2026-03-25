「ストーブリーグ」で共演する長濱ねる、葉山奨之 亀梨和也演じる野球未経験のGM(ゼネラルマネージャー)が、万年最下位のプロ野球チーム「ドリームズ」の再建に挑むドラマ『ストーブリーグ』。2019年に韓国で社会現象を巻き起こした同名ドラマの日本リメイク版が、2026年3月28日(土)よりLemino・ＷＯＷＯＷプライムにて放送・配信スタートする。競技経験はないが各スポーツ球団を優勝に導いてきた優勝請負人・桜崎準(亀梨)は