「メゾン キツネ（MAISON KITSUNÉ）」が、パリのラグジュアリー子ども服ブランド「ボンポワン（Bonpoint）」とのコラボレーションコレクション「Cherry Planning」を発売する。3月31日から、両ブランドの直営店および公式オンラインストアで取り扱う。なお、伊勢丹新宿店と阪急うめだ本店は、4月1日から販売を開始する。【画像をもっと見る】桜の花から着想を得た同コレクションは、チェリーとキツネを組み合わせた「Cher