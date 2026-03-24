メゾン キツネがボンポワンとコラボ　ベビー＆キッズ向けのコレクション発売

「メゾン キツネ（MAISON KITSUNÉ）」が、パリのラグジュアリー子ども服ブランド「ボンポワン（Bonpoint）」とのコラボレーションコレクション「Cherry Planning」を発売する。3月31日から、両ブランドの直営店および公式オンラインストアで取り扱う。なお、伊勢丹新宿店と阪急うめだ本店は、4月1日から販売を開始する。

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桜の花から着想を得た同コレクションは、チェリーとキツネを組み合わせた「Cherry Fox」モチーフやストライプ柄を採用し、両ブランドの世界観を表現。コレクション限定のロゴを全アイテムに取り入れ、コットン素材のルームウェア（2万4200円）や、イラスト入りのTシャツ（1万6500円）などのベビー向けアイテム、ストライプ柄のシャツ（3万6500円）やシャツワンピース（4万8400円）、ギャバジン素材のショートパンツ（3万800円）やスカート（3万3000円）などのガールズ＆ボーイズコレクションを用意。また、小物類では「Cherry Fox」をあしらったキャップ（2万7500円）やソックス（9900円）、トート（4万1800円）、ウエストバッグ（2万3100円）に加え、ぬいぐるみ（1万9800円）などを揃える。

■ MAISON KITSUNÉ：公式オンラインストア