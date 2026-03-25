Devuanの創設者であるヤロミル氏が、「児童保護をインターネットアクセス制御に変えてはならない」と指摘しています。Do Not Turn Child Protection Into Internet Access Controlhttps://news.dyne.org/child-protection-is-not-access-control/ヨーロッパやアメリカ、イギリス、オーストラリアといった複数の国と地域で、児童保護を名目としてソーシャルメディアやメッセージングアプリ、ゲーム、検索エンジン、その他の主流サー