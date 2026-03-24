NHKの音楽番組『The Covers』がNHKホールで開催した『The Covers スプリング・ロックフェス』。19日にBS8Kで生放送された同番組が、4月に2週にわたってNHKBSで放送されることが決定した。MCはリリー・フランキーと上白石萌歌、語りは堂本光一が務める。【写真】豪華アーティストの共演！『The Covers スプリング・ロックフェス』の模様今回のイベントには、BARBEE BOYS 4PEACE、ROOTS66、高橋 優、田村芽実という豪華アーティ