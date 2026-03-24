『The Covers スプリング・ロックフェス』NHKBSで放送へ BARBEE BOYS 4PEACEのパフォーマンスや斉藤和義・トータス松本らROOTS66の豪華ライブ＆トークなど
NHKの音楽番組『The Covers』がNHKホールで開催した『The Covers スプリング・ロックフェス』。19日にBS8Kで生放送された同番組が、4月に2週にわたってNHKBSで放送されることが決定した。MCはリリー・フランキーと上白石萌歌、語りは堂本光一が務める。
【写真】豪華アーティストの共演！『The Covers スプリング・ロックフェス』の模様
今回のイベントには、BARBEE BOYS 4PEACE、ROOTS66、高橋 優、田村芽実という豪華アーティストが集結し、ここでしか見られないパフォーマンスを展開した。
BARBEE BOYSは1984年9月21日にシングル「暗闇でDANCE」でデビューし、1992年1月のファイナルライブを最後に解散。その後、たびたび再結集し、昨年12月には小沼俊明（Dr）の勇退と、KONTA（Vo、Sax）が不慮の事故により四肢麻痺となったことを報告。BARBEE BOYS 4PEACEとして4人での再起動を発表した。
今回がBARBEE BOYS 4PEACEとしてNHK初出演となった。ヒットナンバー「勇み足サミー」「目を閉じておいでよ」を4人による新たな解釈で届け、会場は拍手喝采に包まれた。2曲のパフォーマンス後にはMCとのトークも展開。それぞれが新たな始まりへの思いを語り、“BARBEE節”健在のロックな発言に笑いがこぼれる場面もあった。その後に披露された「なんだったんだ？7DAYS」では、客席と一体となった熱いステージを展開。新体制での新たな解釈と、未来に向けたパフォーマンスを見せつけた。
1966年、丙午（ひのえうま）生まれで、今年還暦を迎える表現者たちによる企画ユニット・ROOTS66からは、18名のミュージシャンが集結。オープニングは「ROOTS66 GREAT SINGERS」によるステージで、JUN SKY WALKER(S)・宮田和弥、筋肉少女帯／特撮・大槻ケンヂ、怒髪天・増子直純、斉藤和義、早見 優、SPARKS GO GO・八熊慎一、永井真理子、ウルフルズ・トータス松本が、沢田研二の名曲「勝手にしやがれ」を披露。冒頭から会場を一気にヒートアップさせ、トークでも盛り上がりを見せた。
終盤では、宮田、中川 敬、斉藤の3人でジョン・レノン「イマジン」を、RCサクセションのカバーバージョンで披露。リリーと上白石、そして観客を魅了するパフォーマンスとなった。その後、ROOTS66のシンガー全員が再び登場し、尾崎紀世彦「また逢う日まで」を熱唱。会場には大きな拍手が響き、多幸感にあふれる空間となった。全員が還暦イヤーを迎えた今、新たな始まりを感じさせるエネルギッシュなステージとなった。
メジャーデビュー15周年イヤーを迎えた高橋 優は、『カバーズフェス』に初登場。春という新たな始まりの季節に向け、現在の高橋ならではのメッセージソングを届けた。カバー曲には、敬愛するTHE YELLOW MONKEYの「バラ色の日々」を選曲。リスペクトを込めた歌唱で、会場の観客も息をのむ雰囲気となった。歌唱後にはROOTS66とのトークも展開され、交流のあるトータス松本がパフォーマンスについて言及する場面も。
さらに、1966年生まれでROOTS66のメンバーでもあるTHE YELLOW MONKEYのボーカリスト・吉井和哉について、高橋と斉藤が語り合った。高橋のカバーパフォーマンスと、ROOTS66とのトークセッションにも注目だ。
田村芽実も『カバーズフェス』に初登場。パワフルな歌声でロックナンバーを披露した。1曲目は、田村が愛してやまない山口百恵の「ロックンロール・ウィドウ」。1980年発表の楽曲を、“カバーズ・スーパーバンド”とともにバンド感あふれるアレンジで届けた。
ROOTS66とのトークでは、共演歴がある早見から田村に温かい言葉が贈られた。MCの上白石が“田村芽実 劇場”と表現したパフォーマンスでは、新たな魅力が存分に発揮された。
■放送予定
第1夜 4月19日（日）後10：50〜後11：19 ＜NHKBS／BSP4K＞
第2夜 4月26日（日）後10：50〜後11：19 ＜NHKBS／BSP4K＞
■出演
MC：リリー・フランキー 上白石萌歌
語り：堂本光一
カバーズゲスト（50音順）：
高橋 優／田村芽実／BARBEE BOYS 4PEACE／ROOTS66
ROOTS66 GREAT SINGERS
宮田和弥（JUN SKY WALKER(S)）、大槻ケンヂ（筋肉少女帯／特撮）、中川 敬（SOUL FLOWER UNION）、増子直純（怒髪天）、斉藤和義、早見 優、八熊慎一（SPARKS GO GO）、永井真理子、トータス松本（ウルフルズ）
ROOTS66 ULTRA BAND
友森昭一(Gt)、福島 忍(勝手にしやがれ／Tb)、田中邦和(Sembello、Sax)、阿部耕作(Ds)、たちばなテツヤ(SPARKS GO GO・THE PRIMALS／Dr)、奥野真哉(SOUL FLOWER UNION／Key)、田中 和(勝手にしやがれ／Tp)、木暮晋也(HICKSVILLE／Gt)、tatsu(レピッシュ／Ba)
The Covers Super Band
鈴木正人(Bandmaster／Arr&Ba)、宗本康兵(Arr＆Key)、河村吉宏(Dr)、真壁陽平(Gt)、八橋義幸(Gt)、阿部 博(Mani)
【写真】豪華アーティストの共演！『The Covers スプリング・ロックフェス』の模様
今回のイベントには、BARBEE BOYS 4PEACE、ROOTS66、高橋 優、田村芽実という豪華アーティストが集結し、ここでしか見られないパフォーマンスを展開した。
今回がBARBEE BOYS 4PEACEとしてNHK初出演となった。ヒットナンバー「勇み足サミー」「目を閉じておいでよ」を4人による新たな解釈で届け、会場は拍手喝采に包まれた。2曲のパフォーマンス後にはMCとのトークも展開。それぞれが新たな始まりへの思いを語り、“BARBEE節”健在のロックな発言に笑いがこぼれる場面もあった。その後に披露された「なんだったんだ？7DAYS」では、客席と一体となった熱いステージを展開。新体制での新たな解釈と、未来に向けたパフォーマンスを見せつけた。
1966年、丙午（ひのえうま）生まれで、今年還暦を迎える表現者たちによる企画ユニット・ROOTS66からは、18名のミュージシャンが集結。オープニングは「ROOTS66 GREAT SINGERS」によるステージで、JUN SKY WALKER(S)・宮田和弥、筋肉少女帯／特撮・大槻ケンヂ、怒髪天・増子直純、斉藤和義、早見 優、SPARKS GO GO・八熊慎一、永井真理子、ウルフルズ・トータス松本が、沢田研二の名曲「勝手にしやがれ」を披露。冒頭から会場を一気にヒートアップさせ、トークでも盛り上がりを見せた。
終盤では、宮田、中川 敬、斉藤の3人でジョン・レノン「イマジン」を、RCサクセションのカバーバージョンで披露。リリーと上白石、そして観客を魅了するパフォーマンスとなった。その後、ROOTS66のシンガー全員が再び登場し、尾崎紀世彦「また逢う日まで」を熱唱。会場には大きな拍手が響き、多幸感にあふれる空間となった。全員が還暦イヤーを迎えた今、新たな始まりを感じさせるエネルギッシュなステージとなった。
メジャーデビュー15周年イヤーを迎えた高橋 優は、『カバーズフェス』に初登場。春という新たな始まりの季節に向け、現在の高橋ならではのメッセージソングを届けた。カバー曲には、敬愛するTHE YELLOW MONKEYの「バラ色の日々」を選曲。リスペクトを込めた歌唱で、会場の観客も息をのむ雰囲気となった。歌唱後にはROOTS66とのトークも展開され、交流のあるトータス松本がパフォーマンスについて言及する場面も。
さらに、1966年生まれでROOTS66のメンバーでもあるTHE YELLOW MONKEYのボーカリスト・吉井和哉について、高橋と斉藤が語り合った。高橋のカバーパフォーマンスと、ROOTS66とのトークセッションにも注目だ。
田村芽実も『カバーズフェス』に初登場。パワフルな歌声でロックナンバーを披露した。1曲目は、田村が愛してやまない山口百恵の「ロックンロール・ウィドウ」。1980年発表の楽曲を、“カバーズ・スーパーバンド”とともにバンド感あふれるアレンジで届けた。
ROOTS66とのトークでは、共演歴がある早見から田村に温かい言葉が贈られた。MCの上白石が“田村芽実 劇場”と表現したパフォーマンスでは、新たな魅力が存分に発揮された。
■放送予定
第1夜 4月19日（日）後10：50〜後11：19 ＜NHKBS／BSP4K＞
第2夜 4月26日（日）後10：50〜後11：19 ＜NHKBS／BSP4K＞
■出演
MC：リリー・フランキー 上白石萌歌
語り：堂本光一
カバーズゲスト（50音順）：
高橋 優／田村芽実／BARBEE BOYS 4PEACE／ROOTS66
ROOTS66 GREAT SINGERS
宮田和弥（JUN SKY WALKER(S)）、大槻ケンヂ（筋肉少女帯／特撮）、中川 敬（SOUL FLOWER UNION）、増子直純（怒髪天）、斉藤和義、早見 優、八熊慎一（SPARKS GO GO）、永井真理子、トータス松本（ウルフルズ）
ROOTS66 ULTRA BAND
友森昭一(Gt)、福島 忍(勝手にしやがれ／Tb)、田中邦和(Sembello、Sax)、阿部耕作(Ds)、たちばなテツヤ(SPARKS GO GO・THE PRIMALS／Dr)、奥野真哉(SOUL FLOWER UNION／Key)、田中 和(勝手にしやがれ／Tp)、木暮晋也(HICKSVILLE／Gt)、tatsu(レピッシュ／Ba)
The Covers Super Band
鈴木正人(Bandmaster／Arr&Ba)、宗本康兵(Arr＆Key)、河村吉宏(Dr)、真壁陽平(Gt)、八橋義幸(Gt)、阿部 博(Mani)