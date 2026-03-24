恋愛の駆け引きが得意な男性ほど、ストレートな告白ではなく、さりげない言葉で自分の感情を表現するもの。そこで今回は、男性が本命だけに伝える“特別なセリフ”を紹介します。「君といると時間があっという間」男性の「君といると時間があっという間」と言うセリフは単なる社交辞令ではありません。脳は楽しい時間を「短く」感じる性質があり、この言葉は彼があなたとの時間を心から楽しんでいる証拠です。特に注目したいのは、