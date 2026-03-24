日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE（ワイアードカフェ）」をはじめとする約60店舗（2026年3月現在）のカフェを企画・運営するカフェ・カンパニー株式会社。3月28日、「WIRED CAFE ルクア大阪店」にて、大阪・関西万博の期間中にルクア大阪で開催した世界中の人々が集う街の拠点「EXPO酒場キタ本店」のレガシー事業として生まれた音楽プログラム「ONDO LAND」を開催する。■音楽を“消費”から“体験