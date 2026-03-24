「WIRED CAFE」が新しい音楽体験の舞台に。沖野修也・北村蕗ら出演の「ONDO LAND」が3月28日に開催

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE（ワイアードカフェ）」をはじめとする約60店舗（2026年3月現在）のカフェを企画・運営するカフェ・カンパニー株式会社。3月28日、「WIRED CAFE ルクア大阪店」にて、大阪・関西万博の期間中にルクア大阪で開催した世界中の人々が集う街の拠点「EXPO酒場キタ本店」のレガシー事業として生まれた音楽プログラム「ONDO LAND」を開催する。

■音楽を“消費”から“体験”へ

SNSや動画、広告など、あらゆるシーンで音楽が流れる現代において、音楽はしばしば「背景」として消費されている。

本イベントではその在り方を見つめ直し、レコードというフィジカルなメディアを通じて、音楽の背景にある時代性や思想、ストーリーに触れる体験を提供。

WIRED CAFEという“日常の延長線上にある場所”を舞台にすることで、音楽ファンだけでなく、偶然訪れた人にも自然に音楽と出会う機会を創出する。

■カフェと音楽が交差する、二部構成の体験設計

イベントは、レコードのA面・B面になぞらえた二部構成で展開される。

CAFE TIME（10:30〜17:30）はレコードに触れながら、音楽とゆっくり向き合う時間。誰でも気軽に楽しめる開かれた空間を提供する。

DANCE TIME（19:00〜23:00）はDJやレコードコレクターによるプレイ、ライブパフォーマンスを実施。ジャンルを横断した音楽体験を通じて、より没入感のある時間を創出する。

【開催概要】

名称：ONDO LAND日程：2026年3月28日（土）CAFE TIME：10:30〜17:30 ※誰でも参加可能（別途飲食代）DANCE TIME：19:00〜23:00 ※事前チケット購入制（先着）会場：ルクア大阪7F WIRED CAFE ルクア大阪店

出演：

◆CAFE TIMETANK @tanksakabaMISTY @misty_bluefishEita Godo @eita_godoRecords by ESPECIAL RECORDS @especial_recordsSupport by Technics @technics_jp

◆DANCE TIME北村蕗 @kitamurafuki沖野修也 @shuyakyotojazzMr.Disco kid @mr_disco_kidAkie @04_1404_14

DANCE TIMEチケットhttps://ondoland.zaiko.io/e/ondoland20260328前売チケット：3,000円学割（U23）：2,000円当日チケット：4,000円

※チケットの購入に関する問い合わせはinfo@synasta.xyzまで

主催：JR西日本SC開発株式会社協力：カフェ・カンパニー株式会社／Technics／ESPECIAL RECORDS／ANTENNA企画運営：合同会社synasta