台湾メディアのNOWnewsは23日、日本の半導体産業の再定位と人工知能（AI）ブーム下の製造戦略に関する専門家の見方を紹介した。記事はまず、長年にわたりアジア経済の動向を注視してきた台湾の童振源（Tung Chen-yuan）駐シンガポール代表によると、2026年の日本の半導体市場規模は前年比11．9％増の501億6000万ドル（約7兆9754億4000万円）に達すると世界半導体市場統計（WSTS）が予測していることを紹介した。そして「この成長は