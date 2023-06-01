2026年3月22日、台湾メディアNewtalkは、台湾積体電路製造（TSMC）の魏哲家（ウェイ・ジョージア）会長が講演で中国のロボット開発を「見かけ倒しで役に立たない」と評したことを報じた。記事は、魏氏が21日にアジア大学で名誉博士号を授与された際の講演で、中国が開発するロボットについて「跳んだりはねたりしているだけで、見てくれだけにすぎない」と指摘したことを伝えた。そして、ロボットを実用化するには大量のセンサーと