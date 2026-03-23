◆東京ドームホテル“ご当地グルメ”ビュッフェが楽しすぎる！自分で作るごはんパフェ、ローストビーフ、韓国＆台湾グルメも東京ドームホテルのスーパーダイニング「リラッサ」では、2026年5月31日（日）まで、「ご当地グルメフェア」を開催。日本各地の名物グルメがそろい、“美食の旅”を楽しむことができる。そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんと詳細をレポート。皿うどん、串カツといった日本のグルメに加え、イタリア