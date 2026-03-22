3月23日（月）の『徹子の部屋』に、梅宮アンナが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！昨年5月、乳がん闘病について語った梅宮。その収録直後に出会った男性とわずか10日で電撃再婚をした。がん治療の副作用も落ち着き元気を取り戻しはじめた5月、同級生が「人に会ってみない？」と誘ってくれたのがきっかけだったという。一方の夫は芸能界に疎く、「あのお騒がせのひと？」とワイドショーを騒がせていたときのイメ