●武蔵野銀行が株主優待の新設を発表武蔵野銀行（8336東証プライム）は16日、株主優待制度の新設を発表した。【こちらも】ホルムズ海峡封鎖で航行停止なのに高値圏の商船三井株逆行高の理由とは?同行は既に2026年4月1日を発効日とする1対3の株式分割の実施も決定しており、投資金額を引き下げたうえで株主優待を新設することで個人株主の拡大を狙う。さらに同じ16日、200万株を上限とする自社株買いも発表。トリプルメリ