●武蔵野銀行が株主優待の新設を発表

武蔵野銀行（8336 東証プライム）は16日、株主優待制度の新設を発表した。

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同行は既に2026年4月1日を発効日とする1対3の株式分割の実施も決定しており、投資金額を引き下げたうえで株主優待を新設することで個人株主の拡大を狙う。

さらに同じ16日、200万株を上限とする自社株買いも発表。トリプルメリットで攻勢を強める武蔵野銀行の戦略を読み解く。

●戦略1:株式分割で投資しやすい株価にする

武蔵野銀行の株価は3月18日終値で6,420円である。1単元（100株）投資するには64万2,000円が必要で、購入を躊躇する人もいるだろう。

しかし今回の1対3の株式分割実施後は、理論株価が2,000円台に下がるため、20万円台の手頃な資金で投資が可能になる。

同行は株式分割の目的について適時開示文書の中で、「投資しやすい環境とすることで、投資家層の拡大による株主数の増加や、当行株式の流動性を高める」こととしており、個人株主の拡大を狙った戦略であることは明らかだ。

●戦略2:株主優待新設で投資の魅力を高める

武蔵野銀行は株式分割の実施に併せて株主優待の新設も発表し、投資の魅力を高める戦略をとる。

優待の内容は、200株以上600株未満の保有でQUOカード1,000円分、600株以上2,000株未満でカタログギフト3,000円相当、2,000株以上でカタログギフト6,000円相当が贈呈される。

さらに、200株以上保有の全株主に基準金利に0.3%金利を上乗せする「株主優待定期預金」（1年定期、預入金額10万円以上100万円以内）に申し込める優待券も付くので、かなり魅力的な優待内容といえるだろう。

武蔵野銀行に口座のない株主が申し込んでくれれば、新規顧客の獲得にもつながる。

●戦略3:自社株買いで資本効率を向上させる

武蔵野銀行は株式分割の実施で流動性を高める一方、資本効率を向上させるために自社株買いも実施する。

200万株または100億円を上限とし、買い取った株式は消却する予定である。これによって全体の発行株数が減少するため、1株当たりの利益が増えることで株価の上昇につながることが期待できる。

株式分割、優待新設、自社株買いのトリプルメリットで個人株主の拡大を狙う武蔵野銀行への注目が高まりそうだ。