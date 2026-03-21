ファーストリテイリング（9983、東証プライム）。改めて説明はいるまい。「ユニクロ」「ジーユー」を展開。ユニクロの海外展開が、今後を占うカギ。【こちらも】石川製作所、防衛機器が収益押し上げ株価は昨年来高値更新収益動向は、敢えて「凄まじい」と記したい。2020年8月期の「12.3%減収、42.0%営業減益」はコロナ禍の影響。が、以降前25年8月期までの6期間は「6.2%増収、66.7%増益」-「7.9%増収、19.4%増益」-「20.2%増