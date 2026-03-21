シンガー・ソングライターのあいみょん（31）が19日、Instagramのストーリーズを更新。1人で韓国旅行に行っているプライベート動画を公開した。【映像】あいみょん タトゥーが見える写真（複数カット）2025年7月16日に更新したXで、腕のタトゥーが見える写真を投稿すると「え、あいみょんタトゥーしてるの!!??」「タトゥー増やした？」などのコメントが寄せられ、話題になっていたあいみょん。その後も、メイク中の動画やタト