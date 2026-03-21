全盲でありながらもナレーター・声優として着実にキャリアを積み上げてきた北村直也さんには、もうひとつの顔がある。格闘ゲーム『ストリートファイター6』のeスポーツプレイヤー、「NAOYA」だ。彼は視覚情報を一切使わず、「音だけ」で対戦するという驚異のプレイスタイルを持つ。どうやって音だけで戦況を把握し、プレイするのか。そして声優・ナレーターとしてのこれか