「私はたくさんの女性たちから大きな愛をいただき、たくさんの人たちと出会うことができました。こういう瞬間があるのも、皆さんのおかげです」。3月15日（日本時間16日）に行われた第98回アカデミー賞で、撮影賞を受賞した『罪人たち』の撮影監督、オータム・デュラルド・アーカポーが受賞スピーチで語った言葉だ。女性としては初の撮影賞受賞で、この言葉の直前、「今、この場にいる女性の皆さん、ぜひ立ち上がってください