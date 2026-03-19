¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌîÅÄÀ»»Ò½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ê65¡Ë¤¬16Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ãæ³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤ë15ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦¿¿µ±¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¸¸å2Ç¯°Ê¾åÆþ±¡¤·¤¿Â©»Ò¤ÈÌîÅÄÀ»»ÒµÄ°÷¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë2011Ç¯1·î¡¢50ºÐ¤Î»þ¤ËÄ¹ÃË¡¦¿¿µ±¤µ¤ó¤ò½Ð»º¡£¿¿µ±¤µ¤ó¤Ï¡¢¿´Â¡¤Ê¤É¤ËÊ£¿ô¤ÎÀèÅ·À­¤ÎÉÂµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢2ºÐ3¥«·î¤Þ¤ÇÆþ±¡À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2026Ç¯2·î23Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥à¥¹¥³¤µ¤ó¡ª¤¤¤è¤¤¤è¡¢3·îÃæ³Ø¹»Â´¶È¡£4·î¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç