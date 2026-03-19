大江町で18日、資材置き場から出火し、近隣の住宅3棟が全焼するなどした大規模火災は、当時、ガスバーナーで作業中に火が燃え広がったことが原因と分かりました。大江町左沢で起きた大規模火事は18日午前11時前、仮設トイレが燃えているとの119番通報が。仮設トイレのレンタルなどを行う会社「ライフライン」の資材置き場で火事は起きました。火事が発生すり前の画像です。数えきれないほどの仮設トイレが並んでいます