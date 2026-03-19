【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,225.15 ▼768.11（3/18）NASDAQ：22,152.42 ▼327.11（3/18） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って反落しました。原油価格の先高観を背景に、インフレ懸念を意識した売りが優勢となりました。FOMCの結果が公表され、FRB（米連邦準備制度理事会）の早期利下げ観測が後退したことも、売り材料となりました。ダウ平均は79ドル安の46,913ドルと下落して取引を