回転寿司チェーンのくら寿司では、2026年3月19日から期間限定で「極上かに」フェアを開催します。回転寿司店舗数のギネス世界記録達成を記念してフェア開催くら寿司で扱っている本ズワイガニや丸ズワイガニは、水揚げ後すぐに特別な加工をすることで、カニ本来の美味しさを堪能できます。今回のフェアでは、そんなカニの足をまるごと一本使った握りや、ほぐし身を使ったサラダ、バリエーション豊かなカニの盛り合わせなど、多彩な"