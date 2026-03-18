日本サッカー協会は18日、日本代表が5月31日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）での国際親善試合でアイスランド代表と対戦すると発表した。6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の壮行試合となる。