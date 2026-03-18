東京市場まとめ 1.概況 日経平均は448円高の54,148円と反発して取引を開始しました。前日の米国市場では主要3指数が揃って続伸したほか、原油の供給懸念が後退したことが買い材料となりました。前場は堅調に上昇し、上げ幅は1,000円を超える1,198円高の54,898円で前引けとなりました。後場も一段高となり、早々に節目の55,000円台を超えると、その後も高値圏で推移しました。序盤に上げ幅を拡大した後は横ばい圏での値動きとなり