【モデルプレス＝2026/03/18】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）。このたび、本作で脚本を手掛けた黒岩勉氏のインタビューが公開された。【写真】「リブート」“一人二役”吹き替え俳優が鈴木亮平そっくり◆日曜劇場「リブート」本作は、日突然、妻殺しの容疑者として追われる身となった平凡なパティシエが、最愛の家族の元に戻るため、事件を捜査していた悪徳刑事の顔になり代わり＝“