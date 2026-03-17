山口県は、老朽化が進む山口市の県児童センターを新たに建て替える方針を示しました。県議会の環境福祉委員会で説明されたものです。山口市の維新百年記念公園内にある県児童センターは大小のホールやプラネタリウムなどを備え、昨年度はのべ、およそ3万7000人が利用しました。築44年が過ぎ老朽化が進んでいることから、県は今年度、今後の対応についての検討を開始。庁内の会議では子育て支援団体などと連携す